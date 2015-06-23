MERS成目前航空业面临的头号风险--中银航空租赁

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月19日 - 中银航空租赁（BOC Aviation）执行长马锐博（Robert Martin）对路透称，中东呼吸综合征（MERS）超越燃料及汇率等传统风险因素，成为航空业面临的头号风险。
韩国上月爆发MERS疫情，感染病例已经达到166例，死亡24例，为继沙特之后的全球第二大发病国。
“航空公司取消了一些从台湾及中国大陆前往韩国的航班，旅游团也开始取消。因此，我们希望尽快度过此关，全球已经从SARS吸取了教训，但仍没有应对办法，”马锐博说。中银航空租赁位于新加坡。
“这在过去几周已经成为了头号风险。MERS的问题是更难发现，一旦感染死亡率较高，”马锐博在采访中称。
“然后有人就会告诉他们的家人...我真的不希望你去韩国。这是恐惧因素，这也是我们需要疫情尽快结束的原因。”
穆迪周四警告称，MERS疫情可能伤害韩国经济复苏。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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