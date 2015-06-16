俄罗斯联合航空制造公司称中俄合作宽体客机可望2025年交付

路透巴黎6月15日（记者 Sarah Young） - 俄罗斯联合航空制造公司（UAC）正计划与中国企业共同开发一款宽体客机，并希望到2025年时可投入使用。

中国商飞和UAC自2014年5月以来考虑联合开发一款先进的宽体客机。

UAC新总裁Yury Slyusar称，该项目将于9月呈报中国和俄罗斯政府，届时两国政府将决定是否要推进该项目。

Slyusar周一在巴黎航展上通过翻译对记者表示：“我们希望10年内完成开发、认证并生产出首架（这款）飞机，这样到2025年就能交付了。”

这个联合项目若获得成功，中俄将有机会在目前由空客和波音主导的宽体客机市场争得一席之地。

Slyusar称，此次宽体客机是全新的设计。

他说：“从中国航空业的水平看，我们有理由相信这会是一款高度创新的飞机。”

他称，试水宽体客机市场的计划成败攸关。他表示：“这将决定俄罗斯和中国航空业的竞争力水平。”

他补充道，新宽体客机的引擎可能来自美国通用电气(GE.N)或英国罗尔斯·罗伊斯(RR.L)。

UAC公司发言人说：“我们现在不评论我们是否在与他们磋商，因为现在为时过早。还没做出决定。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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