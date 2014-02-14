（更正）：亚洲领土争议多 “波塞冬”巡逻机低调难掩风华

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
(更正：内文第六段应为“中国与东南亚国家在南海的领土争议”，而非“中国与东南亚国家在南亚的领土争议”。)
路透新加坡2月12日（记者 Raju Gopalakrishnan） -新加坡航展上，一架外观毫不起眼的飞机停在角落，却抢走了超炫战机和攻击机的风头。
这就是首次在公众场合展示的P-8A“波塞冬”（Poseidon）巡逻机，制造商波音(BA.N)期望其在海上争议集中的亚洲地区热销。
亚洲各国军方派来参观此次航展的代表，直奔这款巡逻机而来。
猛一看，这架飞机跟波音737差不多，但千万别小看了它，它可以配置鱼雷、深水炸弹和反舰导弹等，内部装有世界最先进的航空电子设备、雷达和感应设备，是世界上唯一可搜寻并摧毁潜艇的远程海上巡逻机。
波音防务、空间和安全部门执行副总裁雷蒙（ChrisRaymond）说：“当你想要最好的远程反潜战斗机时，我们给你提供最先进的产品。”
防务分析人士称，在东亚和东南亚，海上侦察是最迫在眉睫的安全需求。中国与日本在东海地区的领土争议，以及中国与东南亚国家在南海的领土争议，均为该地区的安全易爆点。
该地区的海盗和走私活动亦相当猖獗。此外该地区天灾频发，因此，对搜救飞机的需求强劲。
咨询公司IHS Jane's航天专家詹宁斯（GarethJennings）称：“目前‘海上巡逻’是热门词，尤其是在新加坡。”
他说：“显然，中国的因素是大家心知肚明的。一切都是为了应对中国在该地区不断上升的政治和军事影响力。”
“波塞冬”侦察机价格约1.75亿美元，对多数国家来说太过昂贵。除美国外，印度已经购买了8架P-8巡逻机，目前还在商谈执行增购4架飞机的选择权。
有媒体报道称印度可能考虑再购买12架飞机，但波音方面称未讨论过此事。
澳大利亚尚未订购“波塞冬”侦察机，但可能很快就会订购。
雷蒙称，波音已与一些潜在客户进行磋商，包括在此次航展上。但他不愿提供更多细节。
不过其他一些制造商提供了价格低于“波塞冬”的选项。
譬如瑞典的萨博（Saab）(SAABb.ST)在航展上展示了其Saab 340海上侦察机，价格仅约2,000万美元。
萨博海上侦察机销售负责人耶尔姆伯格（RichardHjelmberg）说：“许多国家希望海上巡逻机具备各种性能，包括搜寻潜艇的能力。但并非所有国家都有足够的预算购买这样的巡逻机。所以当我们跟他们交谈时，我们会问他们是否真的需要所有这些性能，毕竟价格很昂贵。结果我们发现，其实只要飞机能执行全面海上巡逻，能够监测海岸情况，他们觉得就可以了，而我们就可以提供这样的解决方案。”
潜在买家可能包括新加坡、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾和越南，后三个国家与中国在南海存在领土争议。
波音已与庞巴迪（Bombardier）(BBDb.TO)联手开发低价版“波塞冬”飞机--波音MSA，采用庞巴迪“挑战者”605商用飞机、结合P-8侦察和雷达系统。
波音MSA价格约为标准版“波塞冬”飞机的三分之一，在6,000万美元左右，对亚洲一些国家存在吸引力。这款飞机将于今年晚些时候向客户展示。
波音防务部门业务发展负责人史密斯（Fred Smith）说：“我们与客户交谈发现，有些客户需要P-8与MSA的结合版。”
“他们有反潜作战能力和武器的要求，但又希望采用小些的飞机，这样还可以用于执行其它日常任务。”
“你看得出来谁有海上领土争议或忧虑，我们就是在跟这些人讨论这款飞机。这个地区（对我们而言）有很多的机会，因为这里很多国家都拥有很长的海岸线，也存在很多的忧虑。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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