更正-《焦点》亚洲领土争议多，“波塞冬”巡逻机低调难掩风华

(更正：内文第六段应为“中国与东南亚国家在南海的领土争议”，而非“中国与东南亚国家在南亚的领土争议”。本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡2月12日（记者 Raju Gopalakrishnan） - 新加坡航展上，一架外观毫不起眼的飞机停在角落，却抢走了超炫战机和攻击机的风头。

这就是首次在公众场合展示的P-8A“波塞冬”（Poseidon）巡逻机，制造商波音 期望其在海上争议集中的亚洲地区热销。

亚洲各国军方派来参观此次航展的代表，直奔这款巡逻机而来。

猛一看，这架飞机跟波音737差不多，但千万别小看了它，它可以配置鱼雷、深水炸弹和反舰导弹等，内部装有世界最先进的航空电子设备、雷达和感应设备，是世界上唯一可搜寻并摧毁潜艇的远程海上巡逻机。

波音防务、空间和安全部门执行副总裁雷蒙（Chris Raymond）说：“当你想要最好的远程反潜战斗机时，我们给你提供最先进的产品。”

防务分析人士称，在东亚和东南亚，海上侦察是最迫在眉睫的安全需求。中国与日本在东海地区的领土争议，以及中国与东南亚国家在南海的领土争议，均为该地区的安全易爆点。

该地区的海盗和走私活动亦相当猖獗。此外该地区天灾频发，因此，对搜救飞机的需求强劲。

咨询公司IHS Jane's航天专家詹宁斯（Gareth Jennings）称：“目前‘海上巡逻’是热门词，尤其是在新加坡。”

他说：“显然，中国的因素是大家心知肚明的。一切都是为了应对中国在该地区不断上升的政治和军事影响力。”

“波塞冬”侦察机价格约1.75亿美元，对多数国家来说太过昂贵。除美国外，印度已经购买了8架P-8巡逻机，目前还在商谈执行增购4架飞机的选择权。

有媒体报道称印度可能考虑再购买12架飞机，但波音方面称未讨论过此事。

澳大利亚尚未订购“波塞冬”侦察机，但可能很快就会订购。

雷蒙称，波音已与一些潜在客户进行磋商，包括在此次航展上。但他不愿提供更多细节。

不过其他一些制造商提供了价格低于“波塞冬”的选项。

譬如瑞典的萨博（Saab） 在航展上展示了其Saab 340海上侦察机，价格仅约2,000万美元。

萨博海上侦察机销售负责人耶尔姆伯格（Richard Hjelmberg）说：“许多国家希望海上巡逻机具备各种性能，包括搜寻潜艇的能力。但并非所有国家都有足够的预算购买这样的巡逻机。所以当我们跟他们交谈时，我们会问他们是否真的需要所有这些性能，毕竟价格很昂贵。结果我们发现，其实只要飞机能执行全面海上巡逻，能够监测海岸情况，他们觉得就可以了，而我们就可以提供这样的解决方案。”

潜在买家可能包括新加坡、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾和越南，后三个国家与中国在南海存在领土争议。

波音已与庞巴迪（Bombardier） 联手开发低价版“波塞冬”飞机--波音MSA，采用庞巴迪“挑战者”605商用飞机、结合P-8侦察和雷达系统。

波音MSA价格约为标准版“波塞冬”飞机的三分之一，在6,000万美元左右，对亚洲一些国家存在吸引力。这款飞机将于今年晚些时候向客户展示。

波音防务部门业务发展负责人史密斯（Fred Smith）说：“我们与客户交谈发现，有些客户需要P-8与MSA的结合版。”

“他们有反潜作战能力和武器的要求，但又希望采用小些的飞机，这样还可以用于执行其它日常任务。”

“你看得出来谁有海上领土争议或忧虑，我们就是在跟这些人讨论这款飞机。这个地区（对我们而言）有很多的机会，因为这里很多国家都拥有很长的海岸线，也存在很多的忧虑。”（完）（完）