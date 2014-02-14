《焦点》亚洲航空业的大时代，中小型客机的大商机

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
“仍有进一步渗入这个市场的巨大空间，”Embraer Commercial Aviation总裁兼执行长Paulo Cesar Silva对路透说。
“你必须要有正确的机型。在美国，达美航空直到两年前还在波士顿-洛杉矶航线使用A320飞机，每天飞四次。但现在，他们采用了E-175飞机，每天飞11次。你保有飞行频率，客座率就会很高，而且乘客会非常开心，因为每次到机场都有飞机等着起飞。”
但这个市场的竞争也很激烈，涡轮螺旋桨飞机运营商ATR表示，在这些短途航线使用他们的飞机会更划算。
“我觉得一定程度上是经济方面的原因。在这种短途航线，涡轮螺旋桨飞机是最划算的机型。喷气式飞机消耗的燃油是涡轮螺旋桨飞机的两倍，因此成本更高。而且很多短途航线的机场不适用于喷气式飞机。”ATR全球销售主管John Moore对路透表示。(完)
(译文审校 高琦)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。