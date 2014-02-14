《焦点》亚洲航空业的大时代，中小型客机的大商机

“仍有进一步渗入这个市场的巨大空间，”Embraer Commercial Aviation总裁兼执行长Paulo Cesar Silva对路透说。

“你必须要有正确的机型。在美国，达美航空直到两年前还在波士顿-洛杉矶航线使用A320飞机，每天飞四次。但现在，他们采用了E-175飞机，每天飞11次。你保有飞行频率，客座率就会很高，而且乘客会非常开心，因为每次到机场都有飞机等着起飞。”

但这个市场的竞争也很激烈，涡轮螺旋桨飞机运营商ATR表示，在这些短途航线使用他们的飞机会更划算。

“我觉得一定程度上是经济方面的原因。在这种短途航线，涡轮螺旋桨飞机是最划算的机型。喷气式飞机消耗的燃油是涡轮螺旋桨飞机的两倍，因此成本更高。而且很多短途航线的机场不适用于喷气式飞机。”ATR全球销售主管John Moore对路透表示。(完)