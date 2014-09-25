俄罗斯质疑美国空袭伊斯兰国合法性

路透莫斯科9月24日 - 俄罗斯外交部周三称，美国对伊斯兰国进行空袭的合法性存在疑问，因为空袭未得到叙利亚和联合国的同意。美国对伊斯兰国的部分空袭在叙利亚境内进行。

“空袭的合法性存在疑问，因为这样的行动只有在获得联合国批准和空袭地国家政府明确许可的情况下才能进行，这次是大马士革政府，”俄罗斯外交部在声明中称。

俄罗斯曾表示，针对伊斯兰国的空袭必须得到叙利亚政府的同意，以避免引发紧张局势。

俄罗斯未对美国建立国际联盟以摧毁伊斯兰国的呼吁做出公开回应。

克里姆林宫发言人称，俄罗斯总统普京与“一些伙伴”探讨了在国际法框架内合作打击伊斯兰国的可能性。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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