俄罗斯质疑美国空袭伊斯兰国合法性

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透莫斯科9月24日 - 俄罗斯外交部周三称，美国对伊斯兰国进行空袭的合法性存在疑问，因为空袭未得到叙利亚和联合国的同意。美国对伊斯兰国的部分空袭在叙利亚境内进行。
“空袭的合法性存在疑问，因为这样的行动只有在获得联合国批准和空袭地国家政府明确许可的情况下才能进行，这次是大马士革政府，”俄罗斯外交部在声明中称。
俄罗斯曾表示，针对伊斯兰国的空袭必须得到叙利亚政府的同意，以避免引发紧张局势。
俄罗斯未对美国建立国际联盟以摧毁伊斯兰国的呼吁做出公开回应。
克里姆林宫发言人称，俄罗斯总统普京与“一些伙伴”探讨了在国际法框架内合作打击伊斯兰国的可能性。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”