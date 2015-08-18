企业并购：摩托罗拉解决方案拟购英通信公司，交易规模可能达10亿英镑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月18日 - 彭博援引知情人士报导称，摩托罗拉解决方案 正与英国电信公司Airwave Solutions Ltd进行深入磋商，拟收购后者以充实其软件和服务业务。
彭博援引其中一位消息人士报导称，此项交易的价值可能约为10亿英镑(15.7亿美元)。Airwave Solutions目前由麦格理集团 所有。
摩托罗拉解决方案的发言人表示，公司不对任何臆测和传言置评。
记者未能立即联络到Airwave Solutions的相关人士对此发表评论。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”