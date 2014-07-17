《热点透视》亚洲经济体有外强中乾之虞

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 石冠兰

路透新加坡7月17日 - 亚洲经济体从外面来看愈发具有活力，但经济成长趋软却从里面弱化这些国家。

过去一年来，亚洲经济体加强了外部防御。印度、马来西亚和泰国的贸易差额改善了相当于国内生产总值(GDP)4至8个百分点。当出口相对于进口增加，就会有更多流动性流入本地金融系统。印尼、印度、马来西亚和菲律宾的汇率，在剔除通胀影响后，比2013年夏季之前更具竞争力了，当时由于美国看来可能会收紧货币政策而导致资本逃离亚洲。

不过，经济增长却乏力。尽管中国第二季经济增长实现7.5%，达成目标，但中国预计今年增速将降至20多年来最低。各方面均存在问题。去年伊始，经济学家普遍预测亚洲2014年GDP增速平均为7%。现在已降至6%左右。然而对于大型发达经济体的预估却基本没变。

欲浏览2014年GDP预估图表，请点选：

link.reuters.com/vus42w

让人担心的是，经济放缓是发生在债务规模庞大的情况下。自2007年以来，中国和香港信贷占GDP比例已翻番，新加坡该比例增约50%，泰国和韩国增逾30%。

一些国家实施低息政策可能有助于经济成长，尤其是韩国和印度。但作为全亚洲策略而言，这样的风险太大了。对于储户来说，银行存款利息相对于通胀率少得可怜。自2007年来只有中国的实际存款利率大有改善，那是由于目前中国的通胀率相当低。

如果亚洲利率下调，房地产等实物资产的吸引力将更大。信贷会进一步上升。那将为未来埋下祸根。香港和新加坡一直通过房地产借贷“宏观审慎”遏制举措来努力控制房地产热潮。考虑到这些工具功效的不确定性，多数亚洲央行可能不会冒险降息。

亚洲最大的希望是出口导向型投资有所好转。这样，富国的需求缺口将需要满足，而且要尽快满足。亚洲的内部实力没有恢复，外表上的稳定可能只是幻景。(完)

(译文审校 戴素萍)

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