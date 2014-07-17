《热点透视》亚洲经济体有外强中乾之虞

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 石冠兰
路透新加坡7月17日 - 亚洲经济体从外面来看愈发具有活力，但经济成长趋软却从里面弱化这些国家。
过去一年来，亚洲经济体加强了外部防御。印度、马来西亚和泰国的贸易差额改善了相当于国内生产总值(GDP)4至8个百分点。当出口相对于进口增加，就会有更多流动性流入本地金融系统。印尼、印度、马来西亚和菲律宾的汇率，在剔除通胀影响后，比2013年夏季之前更具竞争力了，当时由于美国看来可能会收紧货币政策而导致资本逃离亚洲。
不过，经济增长却乏力。尽管中国第二季经济增长实现7.5%，达成目标，但中国预计今年增速将降至20多年来最低。各方面均存在问题。去年伊始，经济学家普遍预测亚洲2014年GDP增速平均为7%。现在已降至6%左右。然而对于大型发达经济体的预估却基本没变。
欲浏览2014年GDP预估图表，请点选：
让人担心的是，经济放缓是发生在债务规模庞大的情况下。自2007年以来，中国和香港信贷占GDP比例已翻番，新加坡该比例增约50%，泰国和韩国增逾30%。
一些国家实施低息政策可能有助于经济成长，尤其是韩国和印度。但作为全亚洲策略而言，这样的风险太大了。对于储户来说，银行存款利息相对于通胀率少得可怜。自2007年来只有中国的实际存款利率大有改善，那是由于目前中国的通胀率相当低。
如果亚洲利率下调，房地产等实物资产的吸引力将更大。信贷会进一步上升。那将为未来埋下祸根。香港和新加坡一直通过房地产借贷“宏观审慎”遏制举措来努力控制房地产热潮。考虑到这些工具功效的不确定性，多数亚洲央行可能不会冒险降息。
亚洲最大的希望是出口导向型投资有所好转。这样，富国的需求缺口将需要满足，而且要尽快满足。亚洲的内部实力没有恢复，外表上的稳定可能只是幻景。(完)
(译文审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。