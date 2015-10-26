焦点：油气业刮起裁员寒风 亚洲再生能源热潮形成唯一暖流

路透新加坡10月26日 - 可再生能源给能源行业带来了不多见的亮点，光伏、风电和水电行业的聘雇数量创纪录，部分抵消了油气领域近20年来最大的一波裁员潮。

这波再生能源领域聘雇热潮由亚洲带动，中国、印度等国正在进行扩大使用再生能源的大型项目。

这些新契机来临之际，传统的石油行业正面临1990年代晚期以来最为严重的滑坡，这令工程专业的学生不得不重新考虑就业选项，甚至一些在石油业工作了十多年的人，也半路改行。

“以我个人而言，更换工作只是时间问题，”一家油气公司驻新加坡的海上工程项目经理说，他已在石油业工作15年，正在考虑进入光伏行业。

“对我来说，这不是没有石油可以开采的问题，而是石油业在消费端逐渐不再受青睐，”这位不愿具名的经理人表示。

根据国际再生能源署(International Renewable Energy Agency，IRENA)的数据，再生能源领域的直接和间接就业数量在去年大增18%，或约120万个，全球达到770万个，其中大多数的新增就业岗位出现在亚洲。

IRENA表示，就业增幅最大的国家包括中国、印度、印尼、日本和孟加拉国，而且总体就业岗位有望在2030年达到1,600万个。

这与石油和天然气行业的就业情况形成鲜明对比。根据招聘机构Swift Worldwide Resources的数据，自油价去年暴跌以来，传统能源业在全球总计裁减20万个岗位。

国际劳工组织估算，石油业雇佣了近600万名员工，而间接雇佣人数更是直接雇佣的十倍以上。最新的裁员数字反映出这是继上一次1997-98年油价大跌以来的最大就业降幅。

“就业形势糟糕透顶。”石油服务提供商Weatherford International (WFT.N)的一位前业务主管Didier Le Hech说道。他本来负责该公司在西非加蓬的运营，但也不幸被列入公司裁员1.1万人的名单。他试图在东南亚寻找新工作，但鉴于整个市场都不景气，他也只能广撒网。

**校园**

全球校园里油气行业的实习生正紧张不安地关注这波裁员潮。

“我们保持各种选项的可能性，”新加坡国立大学机械工程系学生Faizzin Khafidz表示；他目前正在全球最大的海上钻机制造商之一--吉宝企业(KPLM.SI)实习。

“我个人愿意接受加入再生能源行业的机会，尤其是如果这个行业按照本应发展的道路成长，”他补充道。

新加坡为全球主要的石油贸易中心及港口，但正感受到这波景气反转的苦痛，该国许多油服船只及钻油平台均停止营运。

大专院校学生对绿色能源行业的工作机会则显得兴致勃勃。

新德里的Teri大学今年有139名学生参加再生能源的计画，高于2014年的97名及2013年的69名。

**招聘**

“有大量来自西方的资金流入亚洲可再生能源领域，”Equis Funds Group执行长David Russell称。该公司过去两年已向亚洲项目投资24亿美元。

为满足绿色能源行业的就业需求，招聘人员已不得不拓展在可再生能源领域的聘任专业知识。

“鉴于油气行业遭到如此严重的冲击，我们看到很多人试图拓展技能到可再生能源方面，”Drake驻新加坡招聘专员Adam Carabetta称。

这种转变发生的同时，正值很多政府承诺通过使用更多可再生能源来抑制碳排放。

全球最大的温室气体排放国--中国已在可再生能源领域雇佣了340万人，并将2015年太阳能安装目标提高30%。

此外，IRENA预计印度将产生100万份新工作，因政府承诺到2022年将风电装机容量扩大两倍，并将太阳能发电能力提升32倍。

此消息令一些准备进入石油行业的人忧心忡忡。

“我的同学选择石油工程专业大多是冲着高薪去的，但是现在我们甚至连工作都找不到，”澳洲阿德莱德大学石油工程专业大三学生Michelle Robinson表示。(完)