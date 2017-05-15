亚股摆脱网络病毒攻击和朝鲜威胁影响创两年高位 油价跳涨

路透新加坡5月15日 - 亚洲股市周一表现出韧性，小幅走升，触及两年高位，此前摆脱勒索病毒攻击全球电脑、朝鲜试射导弹以及美国数据疲弱带来的冲击。

日圆和金价早盘小涨后回落，因避险意愿减弱。

油价跃升，此前沙特和俄罗斯能源部长在联合记者会中宣布，他们一致认为减产协议需要延长至2018年3月。

美国原油期货上涨1%至每桶48.32美元。布兰特原油期货也上涨1%至每桶51.37美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.1%，盘中稍早触及2015年6月以来最高点。

MSCI明晟新兴市场股指升0.2%，周一稍早也触及两年高位。

日经指数.N225缩窄跌幅至0.15%。

网路安全专家称病毒传播速度已经放慢，但这可能只是暂时的喘息，担心周一员工们开始上班时，病毒可能再度造成大破坏。

但由于鲜有迹象表明该事件周一在亚太地区造成广泛的影响，投资者似乎没有感到惊慌，至少目前如此。

“我们不知道此次攻击造成的影响或信息捕获的程度，可能今天我们会了解更多细节，但初步报告表明病毒发现相对较早，影响仅限于老旧的电脑，”Rivkin全球投资分析师James Woods表示。

朝鲜周一表示，朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。该导弹落入俄罗斯以南97公里的海域。

韩国军方称，需要进一步分析朝鲜所称的技术进步，朝鲜已掌握导弹再进入技术的可能性较低。

据信朝鲜正在发展可携带核弹头，并能达到美国本土的洲际弹道导弹。

韩元走软，这或许表明朝鲜试射导弹令交易员趋于谨慎，Rivkin的 Woods说。

中国沪深300指数.CSI300涨0.5%，因社会消费品零售总额和房地产投资数据表现强劲，抵消了工业增加值和固定资产投资数据疲软的影响。

中国国家统计局周一公布，4月规模以上工业增加值同比增长6.5%，低于路透调查预估中值7.1%；4月社会消费品零售总额同比增10.7%，略高于路透调查预估中值10.6%。

香港股市.HSI上涨0.3%。

澳股缩减稍早跌幅至持平。韩股.KS11小升0.15%。

周五标普500指数.SPX和道琼工业指数.DJIA均收低，此前公布的零售销售和消费者物价均不及预期，而百货商店公布疲弱获利后，外界对百货业情况的担忧加重。

美元兑日圆小涨至113.36日圆，上周五下跌0.5%。

美元指数几无变化，报99.219。

美国10年期公债收益率跌至2.3222%。上周五收报2.333%，由周四收盘位2.4%下滑，创下逾三周最大单日跌幅。

欧元兑美元周一几无变动，报1.093美元，上周五跳涨0.7%。

金价上涨0.2%，每盎司报1,230.06美元，扩大周五0.3%的涨幅，因美元走弱。(完)