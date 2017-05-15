亚股摆脱网络病毒攻击和朝鲜威胁影响创两年高位 油价跳涨

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透新加坡5月15日 - 亚洲股市周一表现出韧性，小幅走升，触及两年高位，此前摆脱勒索病毒攻击全球电脑、朝鲜试射导弹以及美国数据疲弱带来的冲击。
日圆和金价早盘小涨后回落，因避险意愿减弱。
油价跃升，此前沙特和俄罗斯能源部长在联合记者会中宣布，他们一致认为减产协议需要延长至2018年3月。
美国原油期货上涨1%至每桶48.32美元。布兰特原油期货也上涨1%至每桶51.37美元。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.1%，盘中稍早触及2015年6月以来最高点。
MSCI明晟新兴市场股指升0.2%，周一稍早也触及两年高位。
日经指数.N225缩窄跌幅至0.15%。
网路安全专家称病毒传播速度已经放慢，但这可能只是暂时的喘息，担心周一员工们开始上班时，病毒可能再度造成大破坏。
但由于鲜有迹象表明该事件周一在亚太地区造成广泛的影响，投资者似乎没有感到惊慌，至少目前如此。
“我们不知道此次攻击造成的影响或信息捕获的程度，可能今天我们会了解更多细节，但初步报告表明病毒发现相对较早，影响仅限于老旧的电脑，”Rivkin全球投资分析师James Woods表示。
朝鲜周一表示，朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。该导弹落入俄罗斯以南97公里的海域。
韩国军方称，需要进一步分析朝鲜所称的技术进步，朝鲜已掌握导弹再进入技术的可能性较低。
据信朝鲜正在发展可携带核弹头，并能达到美国本土的洲际弹道导弹。
韩元走软，这或许表明朝鲜试射导弹令交易员趋于谨慎，Rivkin的 Woods说。
中国沪深300指数.CSI300涨0.5%，因社会消费品零售总额和房地产投资数据表现强劲，抵消了工业增加值和固定资产投资数据疲软的影响。
中国国家统计局周一公布，4月规模以上工业增加值同比增长6.5%，低于路透调查预估中值7.1%；4月社会消费品零售总额同比增10.7%，略高于路透调查预估中值10.6%。
香港股市.HSI上涨0.3%。
澳股缩减稍早跌幅至持平。韩股.KS11小升0.15%。
周五标普500指数.SPX和道琼工业指数.DJIA均收低，此前公布的零售销售和消费者物价均不及预期，而百货商店公布疲弱获利后，外界对百货业情况的担忧加重。
美元兑日圆小涨至113.36日圆，上周五下跌0.5%。
美元指数几无变化，报99.219。
美国10年期公债收益率跌至2.3222%。上周五收报2.333%，由周四收盘位2.4%下滑，创下逾三周最大单日跌幅。
欧元兑美元周一几无变动，报1.093美元，上周五跳涨0.7%。
金价上涨0.2%，每盎司报1,230.06美元，扩大周五0.3%的涨幅，因美元走弱。(完)
(编译 许娜/王丽鑫/李爽/汪红英/戴素萍/王琛；审校 白云/龚芳/于春红/张荻/艾茂林/陈宗琦)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。