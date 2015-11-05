焦点：中国经济放缓之际 缺金企业将亚洲IPO驶入快车道

路透香港11月5日 - 在全球接受中国经济放缓的现实之际，有一个群体却迎来生意隆兴，那就是亚洲的银行人士，忙着为大批亟需资金但屈服于招股价较以往低的内地企业张罗上市事宜。

尽管首次公开发行(IPO)的估值可能会比以前便宜，但上市步伐仍在加速。路透对即将登场的IPO案估算显示，今年最后两个月亚洲市场IPO总规模将有170亿美元，其中香港IPO接近翻一番，此前中国经济成长担忧在第三季给市场蒙上阴云。

汤森路透数据显示，在日本邮政120亿美元私有化的提振下，亚洲第四季IPO总规模可能达360亿美元，写下该地区自2010年第四季以来的最佳季度表现。2010年第四季IPO总规模762亿美元，当时中国经济正全速前进。

“(中国)经济成长放缓是一切交易的大背景所在，”摩根士丹利驻香港的亚太区股本资本市场部联席主管程亢苗称，“投资者想要利用资本，但仍然保持谨慎。”

在第三季交易稀缺后，交易反弹让急需收费的银行业者得到喘息空间。在亚洲，承销IPO和其他股票交易占了投资银行收入的一半左右，因此对其营运格外重要，美国和欧洲的占比则分别为20%和19%。

但银行业者警告，他们预期2016年初进行中的交易将反映出价值维持在低位，即使是有着不错前景的稳健企业，这是中国经济增长放缓的结果。

香港恒生指数.HSI仍较4月底触及的年内高位低了19%。“人气有所改善，但尚未完全恢复，”摩根士丹利的程亢苗表示。“这必须是对的题材和对的估值。”

**挑剔的投资者**

到年底前，韩国、澳洲和泰国的IPO市场料仍相对稳定，香港第四季则有不少交易，像是中国再保险(1508.HK)和华融资产(2799.HK)IPO案，这两家中国企业希望筹资进行扩张。

上周末，中国最大本土投资银行--中国国际金融有限公司(CICC)在香港招股，筹资高至8.11亿美元。市场人士表示，近日港股气氛转淡，中金获散户青睐难度较大。

尽管投资者有意买进，但基金经理对其押注一直相当挑剔，因此就连那些拥有得天独厚的优势、能从容度过经济放缓逆境的知名品牌与消费者相关企业也面临贱卖窘境--如同影院设备制造商IMAX中国(1970.HK)上月在估值方面的遭遇。

IMAX China在香港的首次公开发行(IPO)募得2.48亿美元，股价不得不定在接近指导区间的底部。这意味着该公司2015年市盈率(本益比)为24倍，汤森路透数据显示的行业中值为32倍。

自今年7月中国暂停IPO之后，泰国与印度等较小市场的新股发行活动也有所增加。炼油企业Star Petroleum Refining筹划在曼谷展开规模5亿美元的IPO，印度廉航IndiGo也在11月启动了规模至多4.65亿美元的IPO。

但香港仍是主战场。即将进行的IPO交易包括达利食品集团(IPO-FDFG.HK)至高13亿美元的首次公开发行，以及中国能源建设股份有限公司20亿美元的IPO。

“自夏季的低点之后，市场表现已见改善，企业正趁此机会完成交易，而不再等待市场进一步好转，”高盛成长型市场股权资本市场主管Jonathan Penkin表示。

亚洲IPO活动图表：link.reuters.com/pyz85w (完)