领盛建议继续关注日、中、星、港防守性较强的零售物业

路透香港7月13日 - 全球领先的房地产投资管理公司领盛周四称，美国加息在短期内导致亚太区收益显著增加的可能性较低，区内房地产市场的基本面整体稳健，并建议继续关注日本、中国、新加坡及香港具较强防守性的零售物业。

领盛投资管理发表中期投资策略年度报告指出，2017年上半年的政治动荡对亚太区影响甚微，而年初至今，中国和日本这区内两大经济体的增长双双符合预期。

领盛亚太区研究及策略主管Elysia Tse表示，“亚太区信贷扩张及西方国家逐渐撤销货币刺激措施，是市场应该密切留意的两大趋势，因为它们均可能阻碍全球经济平稳增长。尽管如此，我们依然预计，在宏观层面，各项经济指标将继续逐步缓慢改善。”

领盛不认为亚太区可能出现严重的信贷短缺，因区内银行拥有较西方国家银行更加雄厚的资本实力和外汇储备；即使区内各央行开始加息，其幅度和速度均可能较温和，因此，美国加息在短期内导致亚太区收益显著增加的可能性较低。

区内房地产市场的基本面整体稳健，而人口结构变化、科技、都市化发展和环境因素（DTU+E）则继续于全球范围内带动房地产需求增长。报告指出，区内投资者对核心产品的投资意欲仍然强烈，这将在短期内为增值型投资者创造撤出良机，但无法为核心投资者提供吸引的投资机会。

Elysia Tse称，短期内，亚太区房地产市场的前景保持稳定，这与领盛在今年年初发表的观点基本一致；区内部份地区的租户市场出现供过于求的情况，如新加坡、澳洲的资源型城市以及中国部份新兴城市，而其余地区的供需则大致保持均衡。

亚太区主要国家透过基建投资或家庭补贴，推行财政刺激措施，这是领盛在2017年的主要投资主题之一。为此，该行的策略是继续关注日本、中国、新加坡及香港的必需品零售物业，因为此类产业的防守性较强，加上财政刺激措施利好市场。

而随着电子商务兴起和仓储行业制度日趋完善，领盛亦继续看好现代化物流仓库，尤其是在中国和韩国。

亚太区房地产投资机会和策略：

**中国**

中国稳定的经济和信贷增长所产生的影响依然为亚太区带来了最重要和最具风险的投资机会。中国政府近期宣布出台更多资本管制措施，意味着政府持续专注于维护资本市场稳定，并确保经济增长符合预期。值得一提的是，当局并未禁止资本外流。然而，离岸结构对投资周期较短的投资者更有利。而对于投资周期较长的投资者而言，保持退出时机的灵活性则依然至关重要。

**澳洲**

当地非资源型城市的房地产交易价格创下历史新高，令澳洲成为全球主要已发展国家中，商业房地产价格增长最快的国家。然而，由于澳洲资本市场强劲，故具吸引力的投资机会短期内有所减少。

**日本**

受惠于市场对日本经济增长的预测，当地写字楼市场在短期内发展前景较六个月前略有改善。但是，由于供应过盛对东京甲级写字楼的租金构成下行压力，因此领盛对该市场依然保持审慎。而地处有利位置的乙级写字楼料将可更好地保持租金稳定，加上其投资周期及退出选择权明确，有利于调整资产配置策略。

**韩国**

预计文在寅政府的全新政策方向将改善中韩关系，并可能利好精选零售物业及酒店物业。

**新加坡**

新加坡的写字楼和零售物业出现反周期性投资机遇，但监于国内投资者的投资意欲强劲，建议离岸投资者下调回报预期。新加坡住宅市场加速改善，令人惊喜。但是，由于当局已于近期调整冷却楼市措施，因此机构投资者的投资机会十分有限。（完）