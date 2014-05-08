亚洲股市上扬 受惠于叶伦温和言论以及中国乐观贸易数据

* 叶伦称美国就业市场仍有大量闲置

* 普京呼吁亲俄分离主义者推迟公投

* 中国进出口数据超过预期，表明经济稳定

路透东京5月8日 -亚洲股市周四受到美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦温和言论以及中国乐观贸易数据的提振，中国贸易数据暗示中国经济有企稳迹象。

风险资产还受到乌克兰紧张局势缓解迹象的支撑，此前俄罗斯总统普京呼吁亲俄分离主义者推迟公投。

日本股市日经指数.N225升1.1%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬0.5%，从周三的五周低点稍微回升。

中国4月出口同比增长0.9%，高于下降1.7%的预估，进口也高于分析师预期。

数据显示，中国政府用于支撑增长的针对性措施可能正开始推动经济走稳。

市场稍早还受到美联储主席叶伦国会证词的推动。叶伦表态扶助美股收复早前跌幅并收高。

她在国会的听证会上重申原有立场，称就业市场存在“大量闲置产能”，因此经济仍需要大力支持。

“叶伦...把重点放在经济和就业市场仍达不到美国联邦公开市场委员会(FOMC)的目标上面。她也强调，经济面临楼市活动停滞态势可能持续的风险，”巴克莱分析师在给客户的研究报告中称。

“明显的暗示是，将需要在长时间内维持宽松政策。”

道琼工业指数.DJI收高0.7%，标准普尔500指数.SPX上涨0.6%。

新兴市场股指.MSCIEF也持坚，巴西股市.BVSP触及六个月高位，墨西哥股市也涨至逾三个月高点。

叶伦讲话还令10年期美国公债收益率(殖利率)维持在2.590%水平，接近周一触及的三个月低点2.572%。

此外，在距离乌克兰亲俄分离主义者进行公投的日子仅有五天的时候，俄罗斯总统普京呼吁推迟公投，这可能把乌克兰从分裂的边缘拉回来。普京还宣布将俄罗斯军队从俄乌边境撤回，这也表明这场东西方自冷战以来最严重的危机可能缓和。这一消息令市场人气进一步改善。

俄罗斯股市.IRTS触及五周高点。

欧元/美元持平在1.3913，距离周二所及的两个月高点1.3952不远。今日稍晚欧洲央行将公布政策决议，多数投资者都预期央行将维持政策不变。

周三公布的路透调查显示，外汇策略师认为欧元需要触及1.42美元水准，欧洲央行才会采取行动来压低欧元汇率，但绝大多数受访分析师亦表示，这情况不太可能发生。

英镑兑美元守在五年高位附近，因外界益发预期英国央行会在美联储之前先紧缩政策，时间或许是在明年初。

风险情绪稍稍改善，日圆兑美元自周三创下的三周高位101.43日圆回落，最新报101.82日圆。

金价维持疲态，报每盎司1,290.30美元，上交易日挫跌1.4%。

澳元兑美元升0.3%至0.9352美元，此前澳洲数据显示4月就业人口增幅远超预估。(完)

(编译 石冠兰/朱晓军/李春喜/高琦/戴素萍 审校 龚芳/杜明霞/王兴亚/郑茵/王翔琼)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。