新锐AI公司商汤科技获4.1亿美元B轮融资 创AI领域全球单轮最高

路透上海7月12日 - 中国最大的新锐人工智能（AI）公司商汤科技微博周二稍晚宣布，其已完成4.1亿美元的B轮融资，创人工智能领域全球单轮融资最高纪录，也成为全球融资额最高的人工智能独角兽企业（估值超10亿美元）。

官方微博指出，近20家投资机构及产业战略投资者参与商汤科技本次B轮融资，包括鼎晖投资、万达集团、华兴资本、TCL资本和招商证券(600999.SS)等。

本次融资将用于深化人工智能基础技术研发、加大在自动驾驶和智慧医疗等行业的投入、布局人工智能产业链和构建商汤驱动的商业生态。

目前商汤科技的人工智能技术，已在安防监控、金融、手机、移动互联网和深度学习芯片等领域实现商业化。

AI近年来已成为全球科技公司争相布局的领域，亚马逊(AMZN.O)、谷歌、微软(MSFT.O)、IBM(IBM.N)、脸书(FB.O)、百度(BIDU.O)等先后投入巨资，成立人工智能实验室。芯片大厂英伟达(NVDA.O)因推出多款可用于深度学习的图片处理单元（GPU）芯片，其股价一年多以来累计上涨近4倍，其对手英特尔(INTC.O)近期宣布以153亿美元收购以色列机器视觉公司Mobileye，跻身AI领域。（完）