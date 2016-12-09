福建宏芯放弃收购德国爱思强 因美国阻拦

路透法兰克福12月8日 - 中国福建宏芯投资基金已放弃收购德国芯片设备制造商爱思强(AIXGn.DE)，使得后者命运未卜。之前美国以国家安全为由阻止这笔交易。

因未能在中国获准进行同等的互惠交易，美国与德国越来越排斥让中国企业收购拥有战略技术的公司。

福建宏芯投资基金周四表示收收购要约已失效，因该基金未能取得必要的美国监管许可。

这项6.70亿欧元(7.23亿美元)收购要约在5月时对外公布，但德国政府在10月撤回对本案的许可，据说是因为受到美国的要求才这么做。

那时美国外资审议委员会(CFIUS)提出一项评估之后，奥巴马总统随即阻止福建宏芯投资基金收购爱思强。

中国外交部反击称，“中方反对任何将正常的商业并购政治化甚至从政治上进行干预的错误作法。希望美方停止对中国企业捕风捉影，为中国企业投资提供公平环境和便利条件，从长远看，这符合各方共同利益。”

德国经济部表示，既然买家已放弃，经济部也不再对交易继续评估。

外界认为，美国的阻拦表明了这样一个迹象：西方国家对中国企业收购新型科技公司心存顾虑。之前美国当局还阻止了飞利浦(Philips Electronics)(PHG.AS)向亚洲买家出售其美国照明业务。

“(美国总统当选人)特朗普执政后，CFIUS的用场或许会比以前更广泛，这可能会影响到中国的海外并购交易，”律师事务所Hengeler Mueller侧重并购交易的合伙人Hans-Joerg Ziegenhain表示。

爱思强股价周四收低3%至3.78欧元，远低于5月份福建宏芯基金的收购报价每股6欧元。(完)