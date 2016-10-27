美国警告称中国收购爱思强可能使其获得军工技术--报纸

路透法兰克福/柏林10月26日 - 德国商报(Handelsblatt)周三称，美国情报部门对德国表示，中国收购德国芯片设备制造商爱思强(Aixtron)(AIXGn.DE)，将使北京获得可用于军事目的的技术。

德国经济部周一称，撤回了对中国福建宏芯基金(FGC)以6.7亿欧元收购爱思强的批准，并宣布重启对于这项并购交易的评估，称有此前未知的与安全有关的信息。

在德国商报报导后，德国经济部不愿进一步评论，称无法提供有关撤回对该交易批准“原因或性质”的细节。

一位发言人并称，在经济部收到所有相关文件后，对交易的评估将可能持续两到三个月。

爱思强表示，迄今为止未收到经济部与该审查相关的任何疑问。

爱思强股价收盘下跌7.94%至4.754欧元，远低于FGC给出的6欧元的报价。

德国商报引述德国情报消息人士称，美国当局上周五在美国驻德国大使馆的一个会议上，向德国政府部门的代表出示了证据，但拒绝移交证据。

中资企业收购了包括工业机器人生产商库卡在内的一连串德国企业后，德国对技术流向中国的担忧加深。

爱思强的设备主要出售给发光二极体(LED)芯片制造商，不是为军事用途设计的，但分析师称其设备可以改装，虽然有些困难。

“爱思强并不参与客户的半导体设备的设计、开发与生产，”该集团表示，并称经过德国当局批准，过去30年已经向中国出售了数百个系统。

美国外资审议委员会(CFIUS)1月阻止了荷兰飞利浦(PHG.AS)将旗下Lumileds LED业务售予中国买家的计划。(完)