AK-47设计者“精神痛苦” 因很多人死于该武器

路透莫斯科1月14日 -俄罗斯《消息报》报道称，AK-47突击步枪的设计者卡拉什尼科夫去世前致信俄罗斯东正教会，表达他对该武器杀害了太多人的忧虑。

“我难以忍受精神上的痛苦。”他在写给主教Patriarch Kirill的信中称。

“有个问题总是萦绕不去：我设计的突击步枪杀害了这么多人，这是否意味着作为东正教徒的我要为人们的死亡负责，即便他们是敌人？”

俄罗斯东正教会一名发言人向《消息报》确认收到了这封信，书写的时间大约在卡拉什尼科夫2013年12月23日去世前六个月。但尚无法独立确认此事的可靠性。

卡拉什尼科夫享年94岁。他多次表示对自己的发明非常自豪，但也为AK-47被罪犯和儿童士兵使用而遗憾。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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