AK-47设计者“精神痛苦” 因很多人死于该武器

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透莫斯科1月14日 -俄罗斯《消息报》报道称，AK-47突击步枪的设计者卡拉什尼科夫去世前致信俄罗斯东正教会，表达他对该武器杀害了太多人的忧虑。
“我难以忍受精神上的痛苦。”他在写给主教Patriarch Kirill的信中称。
“有个问题总是萦绕不去：我设计的突击步枪杀害了这么多人，这是否意味着作为东正教徒的我要为人们的死亡负责，即便他们是敌人？”
俄罗斯东正教会一名发言人向《消息报》确认收到了这封信，书写的时间大约在卡拉什尼科夫2013年12月23日去世前六个月。但尚无法独立确认此事的可靠性。
卡拉什尼科夫享年94岁。他多次表示对自己的发明非常自豪，但也为AK-47被罪犯和儿童士兵使用而遗憾。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。