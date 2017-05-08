阿克苏诺贝尔拒绝PPG的第三次收购提议

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔(AKZO.AS)周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业(PPG.N)的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
以对冲基金Elliott Advisors为首的一些阿克苏股东支持两公司合并，他们一直在推动进行谈判。但阿克苏在声明中称，不会与这家美国公司展开磋商。
PPG现在必须决定，是否根据荷兰证券法，在没有阿克苏董事会支持的情况下在6月1日的最后期限之前发出正式收购要约。
“阿克苏诺贝尔已制定了自己的战略，并已于2017年4月19日公布，这一战略提供了增长和长期价值创造的更优路径，符合股东和所有其他利益相关者的最佳利益，”阿克苏在声明中称。
PPG在4月24日的最新现金和股票报价，对阿克苏诺贝尔股票的估值约为每股96.75欧元，较3月9日PPG公示收购兴趣前阿克苏诺贝尔的股价交投水平溢价50%。阿克苏诺贝尔周五收报每股79.40欧元，表明投资者对PPG的求购能否成功持强烈的怀疑态度。
持有阿克苏诺贝尔3.25%股份的Elliott Advisors已连同持有逾10%股份的其他机构投资者，计划召开特别股东大会，就围绕监事会主席Antony Burgmans去留问题展开辩论。
此类请求按照荷兰法律是可以的，但阿克苏诺贝尔拒绝了，理由是这不符合公司的最佳利益。Elliott眼下可能设法说服法院，以下令召开该会议。但即使请求被批准，特别股东大会也要到6月1日之后才能召开，而这一天是PPG必须决定是否发起将被阿克苏诺贝尔视为敌意投标的截止日期。
该公司设有应对敌意竞标的保护措施，包括有权选择监事会成员、对管理层和监事会成员提出具有约束力的建议等。这些措施是在1926年采用的，从未进行过测试。(完)
(编译 王颖/侯雪苹；审校 王兴亚/刘秀红)
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