企业并购：PPG将对阿克苏诺贝尔的收购报价提高至288亿美元

* PPG报价对阿克苏诺贝尔估值为288亿美元，包括债务

* 报价较首次要约发出前阿克苏诺贝尔股价溢价50%

* PPG：“最后一次邀请”友好商谈

* 阿克苏诺贝尔称将考虑报价

路透阿姆斯特丹4月24日 - 美国涂料生产商PPG工业对阿克苏诺贝尔的收购报价周一上调8%至269亿欧元(288亿美元)，进一步施压后者开始谈判。

PPG称这是“最后一次”邀请阿克苏诺贝尔进行协商，报价中包含并购被监管部门否决情况下支付的分手费，以解决有关阿克苏诺贝尔前两次拒绝PPG收购建议时所提出的担忧。

这一举措让阿克苏诺贝尔压力备增，周二该公司将召开年会，将面对一些对于未接受PPG收购不满意的股东。报价提高后，阿克苏诺贝尔股价一度跃升6%，达到82.95欧元的纪录高位。

以Elliott Advisors为首的股东表示，阿克苏诺贝尔应该至少与PPG开始试探性谈判。

“我认为重要的是他们要做尽职调查，并坐下来听听我们的意见，”PPG执行长Michael McGarry接受采访时称。“他们已经找不到借口，来说明不应该进行谈判。”

他表示，PPG相信这项交易能在第一年就提高其获利，而且由于获得阿克苏诺贝尔股东的支持，PPG将在6月1日前向荷兰金融市场监管部门提交正式的收购报价，无论阿克苏诺贝尔会做什么。

阿克苏诺贝尔证实已收到PPG提出的“第三份单方面收购要约”，但公司并未表态。

摩根士丹利分析师称，值得注意的是，阿克苏诺贝尔并未完全拒绝收购，PPG已经做出巨大让步--不光是在分手费上，而且还在就业、养老金计划、研发支出以及生产设施选址上。

“这是阿克苏诺贝尔头一次表示将评估PPG的收购提案，不过我们还得看看其最终会做出什么样的决定，”这些分析师在报告中称。

PPG表示其最新提案对阿克苏诺贝尔的出价为每股96.75欧元，包括61.50欧元现金，0.357股PPG普通股，以及7.78欧元的股息。

这较阿克苏诺贝尔3月8日的收盘价64.42欧元溢价50%，也就是PPG证实向Akzo提出每股80欧元收购报价的前一天。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 王颖/张荻)