阿萨德称西方在叙利亚支持基地组织将付出沉重代价

叙利亚总统阿萨德周三指责西方国家在叙利亚内战中支持基地组织武装分子，并警告称这些人可能与支持者反目为仇，袭击“欧洲和美国的腹地”。阿萨德还对邻国约旦进行了最强烈的指责，批评约旦允许数以千计的武装人员穿过两国边境进入叙利亚，加入冲突。路透