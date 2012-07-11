阿萨德称不担心步卡扎菲或穆巴拉克後尘

叙利亚总统阿萨德在周日播发的采访中表示，不担心自己落到像利比亚前领导人卡扎菲或埃及前总统穆巴拉克那样的下场，前者被捕後惨遭杀戮，後者被推翻後获终身监禁。联合国叙利亚问题特使安南周二在德黑兰称，阿萨德建议从暴力冲突最严重的地区开始，“一步一步”结束该国的冲突。