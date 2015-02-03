三名中国人用功夫制服三名阿尔巴尼亚持枪劫匪

路透地拉那2月2日 - 三名阿尔巴尼亚持枪歹徒遇到对手了，当他们抢劫三名中国承包商时，没想到会被这些受害者用类似空手道的功夫智取并制服。

这三名中国承包商周一对阿尔巴尼亚News24电视台重现了当时的情景，称他们周日在阿尔巴尼亚北部的一个山路上遭到持枪抢劫。

其中一名中国男子说：“他们戴着面具并拦下我们，将枪抵在我朋友的下巴上。他们想要我们的手机、钱和袋子里的货物。”News24未给出这名男子的名字。

他称，三人用中文达成一致，要与挟持者斗争。

这名男子在镜头里展示了他的功夫，包括大力出拳、前踢和后踢。

在制服了持枪歹徒后，三名中国男子叫来了警察，将他们逮捕。

阿尔巴尼亚警察证实了歹徒试图持枪抢劫中国公民，并称他们已逮捕了年龄分别为21岁和23岁的两人。警察还称他们没收了数把老旧的前苏联54式手枪、一个面具和一个袋子。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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