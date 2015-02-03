三名中国人用功夫制服三名阿尔巴尼亚持枪劫匪

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
(本文由路透中文网编译提供)
路透地拉那2月2日 - 三名阿尔巴尼亚持枪歹徒遇到对手了，当他们抢劫三名中国承包商时，没想到会被这些受害者用类似空手道的功夫智取并制服。
这三名中国承包商周一对阿尔巴尼亚News24电视台重现了当时的情景，称他们周日在阿尔巴尼亚北部的一个山路上遭到持枪抢劫。
其中一名中国男子说：“他们戴着面具并拦下我们，将枪抵在我朋友的下巴上。他们想要我们的手机、钱和袋子里的货物。”News24未给出这名男子的名字。
他称，三人用中文达成一致，要与挟持者斗争。
这名男子在镜头里展示了他的功夫，包括大力出拳、前踢和后踢。
在制服了持枪歹徒后，三名中国男子叫来了警察，将他们逮捕。
阿尔巴尼亚警察证实了歹徒试图持枪抢劫中国公民，并称他们已逮捕了年龄分别为21岁和23岁的两人。警察还称他们没收了数把老旧的前苏联54式手枪、一个面具和一个袋子。（完）
编译：高良萍 发稿：王燕焜
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。