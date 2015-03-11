阿里巴巴将投资Snapchat 对后者估值为150亿美元--彭博

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透3月11日 - 彭博周三援引据称熟悉情况的消息人士报导，中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)计划向照片分享应用提供商Snapchat投资2亿美元，对后者的估值约为150亿美元。
彭博在一个月前曾报导称，Snapchat正寻求在新一轮融资中最多筹得5亿美元，对该公司的估值最高达到190亿美元。
彭博周三的报导称，阿里巴巴这笔投资并非Snapchat该轮融资的一部分。
路透暂时未联系到阿里巴巴或Snapchat的代表置评。(完)
(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透香港5月10日 - 香港证监会周三称，对昌盛证券有限公司作出谴责及罚款350万港元，因其违反《操守准则》及《管理、监督及内部监控指引》，事件涉及有职员挪用客户资产。
路透法兰克福5月10日 - 德国商报(Handelsblatt)报导引述海航集团发言人说法指出，该集团将不会竞购德国航运业融资供应商HSH Nordbank。