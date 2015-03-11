阿里巴巴将投资Snapchat 对后者估值为150亿美元--彭博

路透3月11日 - 彭博周三援引据称熟悉情况的消息人士报导，中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)计划向照片分享应用提供商Snapchat投资2亿美元，对后者的估值约为150亿美元。

彭博在一个月前曾报导称，Snapchat正寻求在新一轮融资中最多筹得5亿美元，对该公司的估值最高达到190亿美元。

彭博周三的报导称，阿里巴巴这笔投资并非Snapchat该轮融资的一部分。

路透暂时未联系到阿里巴巴或Snapchat的代表置评。(完)

(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)

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