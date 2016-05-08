因气温下滑及降雨 加拿大官员乐见阿尔伯塔省野火灾情受控

路透阿尔伯塔省5月8日 - 加拿大官员周日对掌控阿尔伯塔省野火灾情，首度展现些许乐观态度，因气温下降加上少量雨势，令火势不再如当初担忧般延烧，且风势将火苗带离盛产油砂的城市麦克默里堡(Fort McMurray)。

“这对我们来说肯定是正面的现象，”阿尔伯塔省防火部门主管Chad Morrison被记者询及火势的控制是否到达转折点时表示。

“我们相当乐见火势受控的情况比预期来得好，”Morrison指出。“这是非常有利于打击火势的天气，我们可以真的进入火场，控制火势，且确实压制火势。”

加拿大野火延烧至第七天，外界原本预期野火肆虐范围周日会倍增，威胁到邻近省份Saskatchewan。

但有利的天气状况协助控制火势，官员们期待可迅速开始评估接近起火点的麦克默里堡的灾害损失；这场火灾已导致88,000位民众撤离灾区。

“城镇周边越来越多的大火已经燃尽，周围开始找不到燃料...我们即将进入保护现场和评估现场情况的第二阶段，”阿尔伯塔省省长Rachel Notley在同一场媒体简布会上表示。

官员们称，现在制定让人们平安重返该城的时间表还为时过早。

Morrison谨慎地表示，这次野火范围较广，正在离开该市经林区向东南方向蔓延，“完全清理”还需要很长时间。之前官方警告，火势可能要延续数月。

阿尔伯塔省政府周六夜间发表的声明称，大火使20万公顷土地化为焦土，相当于墨西哥城的面积，且燃烧范围还将继续扩大。

麦克默里堡位于加拿大油砂生产区的中心。据路透估计，截至周五加拿大油砂产能约有一半已经停产，相当于每日100万桶原油。

周日2205GMT，美国原油期货涨1.15美元或2.6%，报每桶45.81美元。布兰特原油期货涨1.02美元或2.2%，报46.39美元。(完)