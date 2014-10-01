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国际财经 | 2014年 10月 1日 星期三 15:12 BJT

阿尔卡特-朗讯证实将向中国华信出售部分资产

路透巴黎10月1日 - 电信设备生产企业阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.PA表示，已完成向中国华信邮电经济开发中心(中国华信)出售阿尔卡特朗讯企业网业务，并称该交易的现金收入为2.02亿欧元(2.5484亿美元)。

阿尔卡特-朗讯表示，剥离这部分资产是全面计划的一部分；该公司计划在2015年底前通过选择性出售资产，获得至少10亿欧元(12.6亿美元)收入。(完)

(编译 朱晓军；审校 于春红)

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