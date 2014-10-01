阿尔卡特-朗讯证实将向中国华信出售部分资产

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透巴黎10月1日 - 电信设备生产企业阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.PA表示，已完成向中国华信邮电经济开发中心(中国华信)出售阿尔卡特朗讯企业网业务，并称该交易的现金收入为2.02亿欧元(2.5484亿美元)。
阿尔卡特-朗讯表示，剥离这部分资产是全面计划的一部分；该公司计划在2015年底前通过选择性出售资产，获得至少10亿欧元(12.6亿美元)收入。(完)
(编译 朱晓军；审校 于春红)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。