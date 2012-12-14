欧洲个股: 阿尔卡特-朗讯签定16亿欧元贷款安排协议

路透巴黎12月14日 - 电信设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 表示,已签定16亿欧元的贷款安排协议,承销商为瑞信 和高盛.

这笔贷款是有担保优先贷款,将由包括该集团2.9万项专利在内的各种资产作担保,预计将在明年1月完成.贷款以美元和欧元计价,期限介于三年半至六年之间.

贷款安排协议的签定将可能缓解阿尔卡特-朗讯肩头的一些压力,该集团第二季和第三季业绩均为亏损,因受到来自中国同业的激烈竞争和全球电信运营商降低网络设备支出的打击.

尽管面临诸多挑战,阿尔卡特-朗讯仍给出如下最新财测:2015年公司毛利率料介于35-37%,经调整后营业利润率料为6-9%.

目前阿尔卡特-朗讯正在裁员,涉及岗位达5,490个.该公司拟通过退出不赚钱的市场和合同,在2013年底将成本削减12.5亿欧元.

尽管阿尔卡特-朗讯仍有相当可观的现金储备,但由于业务花销较大,分析师还是越来越担心该公司的财务稳健度.

阿尔卡特-朗讯在2015年底之前有约22亿欧元的债务需要偿还.(完)