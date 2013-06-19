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国际财经 | 2013年 6月 19日 星期三 11:12 BJT

阿尔卡特-朗讯计划削减10亿欧元成本--报导

路透巴黎6月18日 - 法国回声报报导称，电讯设备生产商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA计划削减10亿欧元成本，并将业务重点放在IP路由器和移动宽带上，这是新执行长周三即将推出的战略调整的一部分。

该报纸未援引消息人士报导称，改革计划对就业岗位的影响极小，削减成本主要是降低一般支出和商业支出。

回声报透露，阿尔卡特-朗讯计划未来三年剥离10亿欧元资产，但没有说明是哪些资产。

该公司即将上任的执行长Michel Combes将于周三公布改革计划。

阿尔卡特-朗讯拒绝发表评论。(完)

(编译 于春红; 审校 王兴亚)

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