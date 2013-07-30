欧股业绩：阿尔卡特朗讯第二季净亏8.71亿欧元，尽管美国业务强劲

路透巴黎7月30日 - 电讯设备制造商阿尔卡特朗讯 第二季录得大额亏损，现金继续耗减，尽管关键的美国市场表现强劲，帮助营收攀升1.9%。

阿尔卡特朗讯第二季营收36.1亿欧元，经调整后营业利润为4,600万欧元，相当于营收的1.3%。当季净亏8.71亿欧元，受5.52亿欧元的移动业务减计支出、重组和财务成本拖累。

“受美国和IP(互联网协议)业务带动，我们见到第二季营收加快，”公司执行长Michel Combes在电话会议上称。

“市场趋势是鼓舞人心的--我们看到在中国和美国一些令人关注的项目正在展开。”

Combes正试图通过专注于网络产品和高速宽带，来扭转阿朗数年来的亏损局面。该公司也在出售超过10亿欧元的资产。

周二稍早，阿尔卡特朗讯公布了与高通(Qualcomm)的合资计划，共同开发下一代小型基站，以改善住宅和企业环境中的无线网络连接。

Combes称高通将在阿朗持有少于5%的股份，但未给出更多细节。(完) (编译 隋芬; 审校 李春喜)