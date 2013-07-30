欧股业绩：阿尔卡特朗讯第二季净亏8.71亿欧元，尽管美国业务强劲

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透巴黎7月30日 - 电讯设备制造商阿尔卡特朗讯 第二季录得大额亏损，现金继续耗减，尽管关键的美国市场表现强劲，帮助营收攀升1.9%。
阿尔卡特朗讯第二季营收36.1亿欧元，经调整后营业利润为4,600万欧元，相当于营收的1.3%。当季净亏8.71亿欧元，受5.52亿欧元的移动业务减计支出、重组和财务成本拖累。
“受美国和IP(互联网协议)业务带动，我们见到第二季营收加快，”公司执行长Michel Combes在电话会议上称。
“市场趋势是鼓舞人心的--我们看到在中国和美国一些令人关注的项目正在展开。”
Combes正试图通过专注于网络产品和高速宽带，来扭转阿朗数年来的亏损局面。该公司也在出售超过10亿欧元的资产。
周二稍早，阿尔卡特朗讯公布了与高通(Qualcomm)的合资计划，共同开发下一代小型基站，以改善住宅和企业环境中的无线网络连接。
Combes称高通将在阿朗持有少于5%的股份，但未给出更多细节。(完) (编译 隋芬; 审校 李春喜)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。