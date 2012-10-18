阿尔卡特-朗讯全球将裁员5,490人--工会

路透巴黎10月18日电---一法国工会周四表示,法国电讯设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA将在全球裁减5,490个职位,这是该公司7月宣布的成本削减计划的内容之一.其中欧洲削减3,300人,法国裁员1,430人.