阿尔卡特-朗讯全球将裁员5,490人--工会

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透巴黎10月18日电---一法国工会周四表示,法国电讯设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA将在全球裁减5,490个职位,这是该公司7月宣布的成本削减计划的内容之一.其中欧洲削减3,300人,法国裁员1,430人.
"我们很吃惊,"CFDT工会的Isabelle Guillemot表示.
阿尔卡特-朗讯7月表示,计划在全球削减"约5,000名"员工.(完)
--编译 沈以文;审校 王冠中
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