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国际财经 | 2012年 10月 18日 星期四 18:40 BJT

阿尔卡特-朗讯全球将裁员5,490人--工会

路透巴黎10月18日电---一法国工会周四表示,法国电讯设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA将在全球裁减5,490个职位,这是该公司7月宣布的成本削减计划的内容之一.其中欧洲削减3,300人,法国裁员1,430人.

"我们很吃惊,"CFDT工会的Isabelle Guillemot表示.

阿尔卡特-朗讯7月表示,计划在全球削减"约5,000名"员工.(完)

--编译 沈以文;审校 王冠中

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