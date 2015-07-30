欧股业绩：阿尔卡特-朗讯第二季营收略低于预期，但营业利润高于预估

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
阿尔卡特第二季营收增长5%，至34.5亿欧元，得益于IP产品两位数增长的拉动。
经调整后的营业利润增长28%，至1.75亿欧元，利润率为5.1%，好于预期。
该公司净亏5,400万欧元，较上年同期的2.98亿欧元缩窄。
根据汤森路透I/B/E/S的数据，分析师原本预期第二季营收34.7亿欧元，净利5,240万欧元。
毛利润率为34.8%，高于预期的33.1%。
诺基亚4月中期宣布收购阿尔卡特-朗讯，计划通过完备的产品使该公司能够与市场领军企业爱立信和中国华为 展开竞争。
欧盟、巴西、俄罗斯和美国的反垄断机构已经批准该交易，中国还没有批准。
阿尔卡特-朗讯财务长Jean Raby称，在与诺基亚的交易完成之前，公司计划出售海底电缆业务的多数权益，分析师称该业务估值达10亿美元。(完)
(编译 于春红/李春喜 审校 张明钧/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”