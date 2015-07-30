欧股业绩：阿尔卡特-朗讯第二季营收略低于预期，但营业利润高于预估

阿尔卡特第二季营收增长5%，至34.5亿欧元，得益于IP产品两位数增长的拉动。

经调整后的营业利润增长28%，至1.75亿欧元，利润率为5.1%，好于预期。

该公司净亏5,400万欧元，较上年同期的2.98亿欧元缩窄。

根据汤森路透I/B/E/S的数据，分析师原本预期第二季营收34.7亿欧元，净利5,240万欧元。

毛利润率为34.8%，高于预期的33.1%。

诺基亚4月中期宣布收购阿尔卡特-朗讯，计划通过完备的产品使该公司能够与市场领军企业爱立信和中国华为 展开竞争。

欧盟、巴西、俄罗斯和美国的反垄断机构已经批准该交易，中国还没有批准。

阿尔卡特-朗讯财务长Jean Raby称，在与诺基亚的交易完成之前，公司计划出售海底电缆业务的多数权益，分析师称该业务估值达10亿美元。(完)