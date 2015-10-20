企业并购：中国商务部附条件批准诺基亚收购阿尔卡特朗讯股权案

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/赫尔辛基10月19日 - 中国商务部周一决定附条件批准诺基亚 收购阿尔卡特朗讯 股权案。

今年4月15日，诺基亚和阿尔卡特朗讯签署收购交易谅解备忘录。根据该备忘录，本交易将在法国和美国证券市场，通过公开要约收购的方式完成。诺基亚预计交易金额为156亿欧元。

中国商务部称，诺基亚承诺就标准必要专利许可继续遵循FRAND原则，并就禁令、标准必要专利的转让等问题做出了相应承诺。诺基亚的上述承诺能够减少交易对市场竞争的潜在威胁，商务部将依法对诺基亚的承诺履行情况进行监督。

诺基亚执行长Rajeev Suri周一在声明中称：“我们期待保持对中国的深度承诺，并期望在中国向创新经济转型过程中发挥重要作用。”

诺基亚收购阿尔卡特朗讯股权案仍需获得法国政府正式批准，此宗交易预计将在明年上半年完成。（完）