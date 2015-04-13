企业并购：诺基亚接近达成协议，收购阿尔卡特-朗讯的移动网络业务-回声报

国际油市：印度需求继续支撑柴油价差，但检修季结束后供应料增加

路透新加坡5月12日 - 印度现货需求持续支撑新加坡柴油现货价差， 不过交易商周五表示，随着炼厂检修结束，供应预计会增加。 印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)继续在现货市场寻求柴油船货 ，拉高了柴油的价差。交易商称，该公司求购至多12万吨40ppm柴油，6月 交付。 此前，印度斯坦石油公司(HPCL)和印度石油公司也求购5月交付柴油 。 交易商称，印度石油公司求售最多3.2万吨的航煤，6月从巴拉迪布装 船。 今年印度出口的航煤比前几年都要多，交易商称，因为煤油需求疲软 ，炼厂将航煤的产量最大化。 消息人士称，台湾中油公司以每桶较新加坡报价升水约0.3美元的价 格，售出了一批500ppm柴油船货，6月装船。 暂时无法立即确认买家是谁。 交易商称，印度Essar Oil以每桶较中东报价升水0.65美元的价格， 向维多公司出售一批500ppm柴油，6月5-9日装船，不过此事暂时无法确认 。 新加坡成交一笔柴油交易，没有航