欧洲个股：阿尔卡特-朗讯计划削减10亿欧元成本--报导

路透巴黎6月18日 - 法国回声报报导称，电讯设备生产商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 计划削减10亿欧元成本，并将业务重点放在IP路由器和移动宽带上，这是新执行长周三即将推出的战略调整的一部分。