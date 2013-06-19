欧洲个股：阿尔卡特-朗讯计划削减10亿欧元成本--报导

标题新闻：民调显示如果马克龙和勒庞在5月7日法国最后一轮大选中对阵，马克龙会大获全胜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透巴黎6月18日 - 法国回声报报导称，电讯设备生产商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 计划削减10亿欧元成本，并将业务重点放在IP路由器和移动宽带上，这是新执行长周三即将推出的战略调整的一部分。
该报纸未援引消息人士报导称，改革计划对就业岗位的影响极小，削减成本主要是降低一般支出和商业支出。
回声报透露，阿尔卡特-朗讯计划未来三年剥离10亿欧元资产，但没有说明是哪些资产。
该公司即将上任的执行长Michel Combes将于周三公布改革计划。
阿尔卡特-朗讯拒绝发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。