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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 16:04 BJT

修正-标题新闻: 阿尔卡特-朗讯获印度Reliance Comm一项价值逾10亿美元的合同

(更正:将标题中的错别字"或"更正为"获") 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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