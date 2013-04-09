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****敬告客户：路透撤回稍早误发的美铝业绩红条****
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2013年 4月 9日 星期二 14:34 BJT
****敬告客户：路透撤回稍早误发的美铝业绩红条****
亲爱的客户，您好：
路透稍早发出的美国铝业红条为4月8日周一稿件的重发，现予以撤销，造成不便之处，敬请见谅。
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投行观点：Comerica目标价从87美元下调至81--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：Cognex初始评级为买入，目标价95美元--高盛
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：Bancorpsouth目标价从29美元上调至33--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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