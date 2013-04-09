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货币新闻 | 2013年 4月 9日 星期二 14:35 BJT

****敬告客户：路透撤回稍早误发的美铝业绩红条****

亲爱的客户，您好：

路透稍早发出的美国铝业红条为4月8日周一稿件的重发，现予以撤销，造成不便之处，敬请见谅。

美铝业绩相关中文报导请点选

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