全球金属：美铝董事长称不打算效仿俄铝就LME的仓储改革措施提起诉讼

路透纽约1月9日 - 美国铝业 董事长兼执行长克莱因菲尔德周四表示，不打算效仿俄罗斯铝生产企业俄铝对伦敦金属交易所(LME)采取法律行动，以推翻LME的仓储政策改革。

LME若实施新举措，将加快仓储地金属交付的速度，但预计给现货铝价格带来压力，这遭到美国铝业和俄铝的严厉批评。

上个月，俄铝 对LME提起诉讼，要求其撤销改革措施。俄铝是全球最大的铝生产企业。

LME承受巨大的政治、司法和监管压力，要求其整改仓储政策。终端用户认为这样的政策抬高了现货铝价格，甚至在市场严重供应过剩的情况下扭曲了真正的供应行情。

LME的新仓储政策将在4月生效。

克莱因菲尔德周四重申，对LME提高透明度的努力、以及承诺将考虑推出一款与现货升水相关的新产品表示欢迎，但要求LME给出引入这些改革措施的时间表。

指标LME价格之外的金属现货交付升水较高，对于金属生产企业尤为重要，因为这给疲弱的LME价格提供了重要缓冲。

美国铝业和俄铝均遭受亏损。LME的价格已经接近或低于许多生产商的成本价。(完)