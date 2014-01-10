全球金属：美铝董事长称不打算效仿俄铝就LME的仓储改革措施提起诉讼

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透纽约1月9日 - 美国铝业 董事长兼执行长克莱因菲尔德周四表示，不打算效仿俄罗斯铝生产企业俄铝对伦敦金属交易所(LME)采取法律行动，以推翻LME的仓储政策改革。
LME若实施新举措，将加快仓储地金属交付的速度，但预计给现货铝价格带来压力，这遭到美国铝业和俄铝的严厉批评。
上个月，俄铝 对LME提起诉讼，要求其撤销改革措施。俄铝是全球最大的铝生产企业。
LME承受巨大的政治、司法和监管压力，要求其整改仓储政策。终端用户认为这样的政策抬高了现货铝价格，甚至在市场严重供应过剩的情况下扭曲了真正的供应行情。
LME的新仓储政策将在4月生效。
克莱因菲尔德周四重申，对LME提高透明度的努力、以及承诺将考虑推出一款与现货升水相关的新产品表示欢迎，但要求LME给出引入这些改革措施的时间表。
指标LME价格之外的金属现货交付升水较高，对于金属生产企业尤为重要，因为这给疲弱的LME价格提供了重要缓冲。
美国铝业和俄铝均遭受亏损。LME的价格已经接近或低于许多生产商的成本价。(完)
(编译 李春喜 审校 王翔琼/孙茉莉)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。