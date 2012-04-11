美铝下调中国今年铝需求增长预估

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透纽约4月10日电--- 美国铝业(Alcoa)(AA.N)周二表示,将中国2012年铝消费增长预估调降1个百分点,但维持对全球需求增长7%的预估.
2011年全球原铝消费增加10%.
美铝执行长克莱因菲尔德在公司第一季电话会议上对分析师表示,美铝当前预计中国2012年铝需求将增长11%,低於其1月初预估12%的增速.
美铝并下调不含中国的亚洲地区2012年铝需求预估,由先前的增长9%降至增8%.
中国和中国以外亚洲地区2011年铝消费分别增长15%和10%.
美铝维持印度需求预估为增长10%,持平於去年增速.
"我们对於北美、巴西、印度和俄罗斯所见的消费增长模式仍有信心."克莱因菲尔德表示.
美铝仍预期2012年原铝供应会出现短缺,但缺口由1月初估计的60万吨调降至43.5万吨.
该公司将中国2012年供应缺口预估调降至35万吨,全球其他地区的供应料短缺8.5万吨,美铝此前曾预估全球其他地区今年供应过剩25万吨.
美铝当前并预计氧化铝2012年供应过剩100万吨,此前预估供需平衡.(完)
--编译 张若琪;审校 丁琦
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