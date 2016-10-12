焦点：美铝季度获利及营收不及预期 股价重挫逾10%

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透10月11日 - 美国铝业(Alcoa)(AA.N)周二公布季度获利不及预估，并调低对汽车和航空部门的营收预估，打压股价重挫逾10%。几周后美铝将拆分为两家公司。
美铝称，汽车和航空部门季度营收下降，部分原因在于新喷气式飞机引擎推迟交贷及定价压力。
美铝第三季获利上升，虽然缩减或关闭冶炼业务及价格下跌，导致营收下降，但削减成本抵消了这一影响。
“尽管处在低定价环境下...大宗商品方面的艰难形势以及航空业出现的暂时性问题，但我们仍表现不错，”美铝首席执行长克莱因菲尔德对路透表示。“我们集中精力在可以产生影响的方面，大家看到了我们坚强的韧性。”
美铝在11月1日开盘前将拆分成为两家实体。第一家将沿用美国铝业的名称，侧重于传统冶炼业务。另一家名为Arconic，将专门从事高端铝钛合金的生产，这种合金用于汽车、航空航天以及建筑行业。
该公司下调2016年全年所有业务领域的营收目标，并将之归因于近期面临的挑战，特别是在航空航天领域。
Bradford Research的Charles Bradford表示，美铝第三季“在成本方面做得非常不错”，并称公司出现的问题主要由外部因素所致，从氧化铝价格低迷到飞机生产推迟不一而足。
“飞机引擎问题和他们无关，”Bradford说。“那类引擎的需求十分强劲，问题实际上出在制造它们。”
美铝表示，2016年全球汽车生产将增长1-4%，飞机交付数量将为持平至增加3%。
克莱因菲尔德称，中国铝产能增长“幅度不大”，并称美铝预计今年铝需求增长5%，超过3%的供应增速。
他说，汽车业持续“镀铝”是一个有利因素，“但美国整体市场似乎呈现停滞”。
美铝公布第三季净利为1.66亿美元，或每股盈余0.33美元，高于上年同期的4,400万美元和0.06美元。扣除特殊项目后每股盈余0.32美元。分析师平均预期为0.35美元。
营收降至52亿美元，低于上年同期的56亿和预估的53亿美元。
美铝股价收盘重挫11.4%，至27.91美元。
业绩图表：tmsnrt.rs/1SbN6wG (完)
(编译 李爽/郑茵 审校 龚芳/戴素萍)
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