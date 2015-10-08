美股业绩：美国铝业第三季获利低于预期，盘后股价下跌约5%

路透10月8日 - 美国铝业 公布的季度获利低于预期，受累于铝和其他大宗商品价格下挫，而且汇率因素不利。

“最大的挑战是大宗商品价格承压，而且汇率大幅波动，”美国铝业执行长克莱因菲尔德对路透表示。

该公司股价在盘后交易中下挫约5%。

美国铝业第三季营收下滑21%，至56亿美元，克莱因菲尔德称这主要归因于关闭不具竞争力的设备。他还指出，航空和汽车业务增长加上并购，部分抵消了营收的下滑。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期美铝每股盈余(EPS)为0.13美元，营收为56.5亿美元。

截至9月30日的第三季，美铝净利降至4,400万美元，合每股盈余0.02美元，上年同期分别为1.49亿美元和0.12美元。

剔除特殊项目后，美铝第三季EPS为0.07美元。

此外克莱因菲尔德称，美铝预计2015年全球铝需求将增长6.5%，而且将在这十年翻倍，但预计2016年铝市场出现供应缺口。(完)