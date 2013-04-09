美股业绩：美铝第一季获利上升，但价格忧虑挥之不去

投资研究机构Very Independent Reseach.com分析师John Tumazos表示：“多数分析师或许会下调(对美铝)2013年业绩预估，因为铝价过去几周大幅下降。”

因为全球需求低迷且供应充裕，自3月以来，三个月期铝 就徘徊在每吨2,000美元下方，这个价位接近许多炼厂的生产成本，

“铝价目前跌至每吨1,900美元附近，”Morningstar驻芝加哥分析师Bridget Freas表示，“在这样的价格水平附近，美铝很难在获利方面取得实质性改善。”

美铝被看作是原材料领域的领头羊，一些人从中寻觅整体经济状况的线索。若其财报表现强劲，则可望推动美国股市创新高，但若财报令人失望，则可能令股市本已减速的升势暂停。

美铝第一季净利增至1.49亿美元，或每股盈余0.13美元，高于上年同期的0.94亿美元和0.09美元。营收则下滑3%至58.3亿美元，逊于分析师之前平均预期的58.8亿美元。