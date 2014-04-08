美股业绩：美国铝业报告首季录得亏损，受累于铝价走低和重组支出

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透纽约4月8日 - 美国铝业 周二报告首季录得亏损，受累于重组支出，该公司还报告经调整后每股收益减少，因铝价同比走低。
铝价持续低迷拖累美铝和其他铝生产商的业绩，美铝曾通过关闭成本较高的冶炼产能来降低成本。
美铝2月表示，将关闭位于澳大利亚亨利角的炼厂和两座轧铝厂。今年3月该公司称，将关闭另一家产能为14.7万吨的巴西冶炼厂。
美铝称，首季净亏损1.78亿美元，合每股0.16美元，上年同期录得净利1.49亿美元，合每股0.13美元。
不包括2.76亿美元的重组支出和其他特殊项目，该公司盈利降至9,800万美元，合每股0.09美元，上年同期为盈利1.21亿美元，合每股0.11美元。营收从上年同期的58.3亿美元降至54.5亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计美铝首季每股盈利0.05美元，营收为55.5亿美元。
公布业绩后，美铝股价在盘后上扬。(完)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交