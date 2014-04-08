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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 04:59 BJT

美股业绩：美国铝业报告首季录得亏损，受累于铝价走低和重组支出

路透纽约4月8日 - 美国铝业 周二报告首季录得亏损，受累于重组支出，该公司还报告经调整后每股收益减少，因铝价同比走低。

铝价持续低迷拖累美铝和其他铝生产商的业绩，美铝曾通过关闭成本较高的冶炼产能来降低成本。

美铝2月表示，将关闭位于澳大利亚亨利角的炼厂和两座轧铝厂。今年3月该公司称，将关闭另一家产能为14.7万吨的巴西冶炼厂。

美铝称，首季净亏损1.78亿美元，合每股0.16美元，上年同期录得净利1.49亿美元，合每股0.13美元。

不包括2.76亿美元的重组支出和其他特殊项目，该公司盈利降至9,800万美元，合每股0.09美元，上年同期为盈利1.21亿美元，合每股0.11美元。营收从上年同期的58.3亿美元降至54.5亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计美铝首季每股盈利0.05美元，营收为55.5亿美元。

公布业绩后，美铝股价在盘后上扬。(完)
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