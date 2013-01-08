美股业绩:美铝第四季盈利符合预期,削减成本见成效

* 美铝第四季EPS为0.06美元,与市场预期一致

* 营收减少1.5%,报58.9亿美元

* 盘后股价上扬1.2%,报9.21美元

路透1月8日 - 美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa) 周二公布第四季录得净利,符合分析师预期,因削减成本扶助抵消实现铝价下滑的影响.

公布业绩后,美铝盘后股价上涨1.2%,报9.21美元.

该公司公布第四季净利为2.42亿美元,合每股盈利(EPS)0.21美元,上年同期为净亏损1.91亿美元,合每股亏损0.18美元.

不计入一次性特殊项目,第四季净利为6,400万美元,或每股盈利0.06美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预期值也是0.06美元.

期内营收为58.9亿美元,高于分析师预估值56亿美元,但较上年同期减少1.5%,因实现均价小跌.