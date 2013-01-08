美股业绩:美铝第四季盈利符合预期,削减成本见成效

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 美铝第四季EPS为0.06美元,与市场预期一致
* 营收减少1.5%,报58.9亿美元
* 盘后股价上扬1.2%,报9.21美元
路透1月8日 - 美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa) 周二公布第四季录得净利,符合分析师预期,因削减成本扶助抵消实现铝价下滑的影响.
公布业绩后,美铝盘后股价上涨1.2%,报9.21美元.
该公司公布第四季净利为2.42亿美元,合每股盈利(EPS)0.21美元,上年同期为净亏损1.91亿美元,合每股亏损0.18美元.
不计入一次性特殊项目,第四季净利为6,400万美元,或每股盈利0.06美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预期值也是0.06美元.
期内营收为58.9亿美元,高于分析师预估值56亿美元,但较上年同期减少1.5%,因实现均价小跌.
美国铝业表示,预计今年全球铝消费增长7%,略高于2012年6%的增幅.该公司仍预计2010-2020年,全球铝需求将翻倍.(完) (编译 李军; 审校 于春红)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选