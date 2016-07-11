美股业绩：美国铝业第二季获利下降，因铝及氧化铝价格下滑

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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路透芝加哥7月11日 - 美国铝业 周一公布，第二季净利下滑，因铝和氧化铝价格下跌，以及工厂运营减少、关闭或出售影响了营收。
美铝公布第二季净利为1.35亿美元或每股盈利0.09美元，上年同期分别为1.4亿美元或0.10美元。
分析师原先的预估均值为每股盈利0.09美元。
该公司公布，不计入特殊项目的季度每股盈利为0.15美元。
美铝计划在今年下半年将公司一分为二，将分拆传统的冶炼业务仍在美国铝业名下，而专注于航太和汽车产业的附加值业务则将在Arconic名下运营。
美铝公布季度营收为53亿美元，上年同期为59亿美元，分析师原本预计为52亿美元。
美铝公布业绩后，股价盘后急升5%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。