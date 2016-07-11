美股业绩：美国铝业第二季获利下降，因铝及氧化铝价格下滑

路透芝加哥7月11日 - 美国铝业 周一公布，第二季净利下滑，因铝和氧化铝价格下跌，以及工厂运营减少、关闭或出售影响了营收。

美铝公布第二季净利为1.35亿美元或每股盈利0.09美元，上年同期分别为1.4亿美元或0.10美元。

分析师原先的预估均值为每股盈利0.09美元。

该公司公布，不计入特殊项目的季度每股盈利为0.15美元。

美铝计划在今年下半年将公司一分为二，将分拆传统的冶炼业务仍在美国铝业名下，而专注于航太和汽车产业的附加值业务则将在Arconic名下运营。

美铝公布季度营收为53亿美元，上年同期为59亿美元，分析师原本预计为52亿美元。

美铝公布业绩后，股价盘后急升5%。(完)