更正-更新版 1-美股业绩：美国铝业第二季获利下降，受累于铝及氧化铝价格下滑(7月11日)

(更正：因英文原文有误，内文第二段应为...北美“重型卡车、拖车和公共汽车市场”持续疲弱，非...中国“重型卡车、拖车和公共汽车产量”的预期增长)

路透芝加哥7月11日 - 美国铝业 周一公布，第二季净利下滑，因铝和氧化铝价格下跌影响了营收，而且在今年稍晚剥离传统的铝冶炼业务之前，工厂运营缩减。

美铝重申，预计2016年全球汽车产量增幅为1%至4%，但指出北美重型卡车、拖车和公交车市场持续疲弱，将抵消中国市场的预期增长。

“我们已经变得更加灵活，而且我们继续在低价格环境下表现良好，”美国铝业执行长克莱因菲尔德对路透说，“一旦价格环境复原，你将看到我们的表现好转。还很难确定价格环境何时恢复。”

美铝公布第二季净利为1.35亿美元或每股盈利0.09美元，上年同期分别为1.4亿美元或0.10美元。

分析师原先的预估均值为每股盈利0.09美元。

该公司公布，不计入特殊项目的季度每股盈利为0.15美元。

美铝计划在今年下半年将公司一分为二，将分拆传统的冶炼业务仍在美国铝业名下，而专注于航太和汽车产业的增值业务则将在Arconic名下运营。

该公司表示，预计2016年全年全球大型商业飞机交付量将持平至增加3%，2017年料将录得强劲的两位数增幅。美国铝业向航空业出售钛和铝部件。

鉴于铝价格在历史低位徘徊，美国铝业面临具有挑战性的市场环境。很多生产商指责中国以低于市价的价格向本就供应过剩的全球市场出售铝，但中国否认这一点，称产能过剩是个全球问题。

作为重组计划的一部分，美国铝业已经出脱了40%的冶炼产能。

美国铝业称，预计2016年全球氧化铝供应缺口为150万公吨。

美铝公布季度营收为53亿美元，较上年同期的59亿美元下降9%，分析师原本预计为52亿美元。

美铝股价盘后下跌0.01美元至10.13美元。(完)