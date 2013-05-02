美国个股：美国铝业考虑削减产量，因铝价低迷

路透5月1日 - 美国铝业 周三表示，在铝价低迷之际，可能将再关闭多达11%的炼能，目标为成本较高的设施。

美国铝业表示，将在未来15个月研究削减46万吨的炼能。此前该公司已关闭13%的年度炼能，相当于56.8万吨。

“由于全球铝价持续疲弱，我们需要考虑每一个选项，以维持美国铝业的竞争力，”美铝全球初级产品总裁Chris Ayers在声明中称。

美铝表示，将考虑从暂停工厂翻修到永久关闭产能在内的所有方案，并检视氧化铝冶炼业务以“反映炼能的缩减和当前市况。”

分析师此前预计，全球铝产量将进一步削减，因生产成本高涨及金属价格较低使得全球数以百万吨计的产能出现亏损。

期货经纪商INTL FCStone的金属分析师Ed Meir称，“我并不感到意外，但我们需要看到的是中国减产，只靠美铝是不行的。”

美国铝业周三在纽约证交所收跌0.82%，报8.43美元。(完)