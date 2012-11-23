研究显示孕妇最好滴酒不沾

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦11月14日电（记者 Kate Kelland）---英国科学家研究发现，孕妇即使适量饮酒，也存在孩子智商降低的风险。
对於孕妇饮酒的影响，各种观点莫衷一是，有些观点认为孕妇最好滴酒不沾，有些观点则认为孕妇适量饮酒并无大碍。
但研究人员通过对4,000多对母子进行基因分析後发现，孕妇一周饮酒1-6个单位，孩子出生後成长到八岁时的智商指数会比较低。对於这项研究发现，一位专家称具有十分重要的意义。
布里斯托大学（Bristol University）负责这样研究的刘易斯（Sarah Lewis）称：“即使（孕妇）饮用通常认为对身体无害的酒精，我们也能检测出对孩子智商影响的差异，这具体则取决於胎儿代谢酒精的能力。这证明即使适量饮酒，酒精仍会对胎儿脑部发育造成影响。”
多数此前研究使用的是观察证据，但专家认为这样做可能具有误导性，比如在孕期适量饮酒的通常都是接受过良好教育的女性，她们的饮食习惯健康，一般都不抽烟，而这些都是影响孩子智商高低的因素，从而掩盖了酒精对孩子的不利影响。
牛津大学的格雷（Ron Gray）称：“这属於十分复杂的研究，但道理却很简单，即在孕期哪怕是适量饮酒，也会影响今後孩子的智力。”格雷是刘易斯研究团队的成员之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。