研究显示孕妇最好滴酒不沾

路透伦敦11月14日电（记者 Kate Kelland）---英国科学家研究发现，孕妇即使适量饮酒，也存在孩子智商降低的风险。

对於孕妇饮酒的影响，各种观点莫衷一是，有些观点认为孕妇最好滴酒不沾，有些观点则认为孕妇适量饮酒并无大碍。

但研究人员通过对4,000多对母子进行基因分析後发现，孕妇一周饮酒1-6个单位，孩子出生後成长到八岁时的智商指数会比较低。对於这项研究发现，一位专家称具有十分重要的意义。

布里斯托大学（Bristol University）负责这样研究的刘易斯（Sarah Lewis）称：“即使（孕妇）饮用通常认为对身体无害的酒精，我们也能检测出对孩子智商影响的差异，这具体则取决於胎儿代谢酒精的能力。这证明即使适量饮酒，酒精仍会对胎儿脑部发育造成影响。”

多数此前研究使用的是观察证据，但专家认为这样做可能具有误导性，比如在孕期适量饮酒的通常都是接受过良好教育的女性，她们的饮食习惯健康，一般都不抽烟，而这些都是影响孩子智商高低的因素，从而掩盖了酒精对孩子的不利影响。

牛津大学的格雷（Ron Gray）称：“这属於十分复杂的研究，但道理却很简单，即在孕期哪怕是适量饮酒，也会影响今後孩子的智力。”格雷是刘易斯研究团队的成员之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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