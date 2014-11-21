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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 21日 星期五 13:35 BJT

德国折扣连锁店Aldi寻求海外发展 考虑进军中国市场

据德国月刊Manager Magazin的消息，德国食品日用品连锁折扣店Aldi考虑进军中国市场，目前该集团正力求在传统的成熟市场以外寻求发展。家乐福和乐购等全球巨头在中国都不太成功，平价超市业务也一直不见起色。相对于自有品牌商品，中国消费者更偏好名牌，而Aldi的店铺中自有品牌商品占主导。路透
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