德国折扣连锁店Aldi寻求海外发展 考虑进军中国市场

据德国月刊Manager Magazin的消息，德国食品日用品连锁折扣店Aldi考虑进军中国市场，目前该集团正力求在传统的成熟市场以外寻求发展。家乐福和乐购等全球巨头在中国都不太成功，平价超市业务也一直不见起色。相对于自有品牌商品，中国消费者更偏好名牌，而Aldi的店铺中自有品牌商品占主导。路透