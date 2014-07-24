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时事要闻 | 2014年 7月 24日 星期四 17:53 BJT

阿尔及利亚航空一飞机起飞约50分钟后失联--APS

路透阿尔及尔7月24日 - 阿尔及利亚通讯社(APS)周四报导称，一架阿尔及利亚航空公司的飞机在起飞约50分钟后，与阿尔及利亚航空当局失去联系，此架飞机是从布基纳法索的瓦加杜古飞往阿尔及尔。

APS没有给出AH 5017航班的乘客人数。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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